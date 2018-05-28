Новые «УАЗы» будут ржаветь в два раза медленнее

При производстве автомобилей UAZ в мае текущего года стали использовать новый катафорезный грунт американской компании PPG. Как говорится в сообщении марки, это поможет увеличить коррозионную стойкость кузовов машин в два раза.

Согласно итогам испытаний в камере солевого тумана в течение 1500 часов, при повреждении лакокрасочного покрытия кузова, обработанного новым грунтом, очагов коррозии наблюдается в два раза меньше, чем на прежних машинах. Новый грунт будет использоваться для всего модельного ряда « УАЗа ».

С февраля этого года на рамы всех внедорожников марки также наносится дополнительный защитный слой лакокрасочных материалов, а с мая — используется новый вид металлопроката при штамповке деталей. Это тоже, как утверждают в компании, должно улучшить коррозионную стойкость конструкции.

На «УАЗе» реализуется программа по улучшению качества продукции, на которую потратят 250 миллионов рублей. В ее рамках планируется усовершенствовать процесса производства машин и снизить число дефектов.

На данный момент линейка марки состоит из семейства внедорожников Patriot, модели Hunter и коммерческих транспортных средств. Цены на машины начинаются от 626,4 тысячи рублей.