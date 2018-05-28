Ещё
Volkswagen намерен открыть три новых завода в Китае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen намерен открыть три новых завода в Китае 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Концерн Volkswagen совместно со своим китайским партнером FAW Group намерен открыть три новых завода в Китае в ближайшие месяцы из-за роста спроса на модели сегмента SUV (Sport Utility Vehicle, или кроссоверы) и электромобили, говорится в сообщении компании.
"В ближайшие несколько месяцев компания откроет три новых предприятия FAW-Volkswagen в Китае. С новыми заводами в Циндао, Тяньцзине и Фошане, вместе с уже открывшимся заводом Audi Q в Чанчуне, компания имеет хорошие возможности для выполнения следующих шагов по электрификации Китая", — приводятся в релизе слова главы Volkswagen Group China Йохема Хайцмана (Jochem Heizmann).
По словам главы Volkswagen AG Херберта Диса (Herbert Diess), на сегодняшний день потребители из Китая демонстрируют высокий спрос как на электромобили, так и на внедорожники. «Volkswagen Group привержена китайскому рынку, нашему крупнейшему рынку в глобальном масштабе, и мы будем продолжать предоставлять высококачественную продукцию», — отметил Дис.
Сообщение о строительстве заводов последовало за тем, как Volkswagen Group достигла рекордного показателя по продажам в первом квартале 2018 года. В Китае продажи автомобилей выросли на 13% в первом квартале, до 1,01 миллиона машин, при этом продажи моделей SUV в стране увеличились на 37,2%.
Volkswagen AG — крупнейший автопроизводитель в Европе, представляющий такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса «люкс» входят известные бренды Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.
FAW — старейшая автомобилестроительная компания Китая, выпускает легковые и коммерческие автомобили всех классов на основе собственных исследований и разработок. Продукция корпорации производится под собственным брендом FAW. Кроме того, в формате совместных предприятий компания сотрудничает с Volkswagen, Audi, Toyota, Mazda и другими автопроизводителями.
Прайм: последние новости
"АвтоВАЗ" планирует запуск нового поколения Lada 4x4 на 2021-2022 гг Калининград планирует в этом году подписать соглашение по заводу BMW Daimler грозит отзыв 600 тысяч автомобилей из-за дизельного скандала
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра89
Полиция голыми руками ловила автоледи2
Для водителей без ОСАГО введут ежедневные штрафы2
Седан «Кортежа» сфотографировали в московской пробке5
Почему 92-й противопоказан современным моторам7
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение