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Volkswagen откроет в Китае три новых завода
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Volkswagen откроет в Китае три новых завода 

Прайм 53 минуты назад
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Volkswagen AG заявила в понедельник, что в течение следующих нескольких месяцев откроет в Китае три новых завода для своего совместного предприятия FAW-Volkswagen, сообщает Dow Jones.
Новые предприятия будут расположены в Циндао, Тяньцзине и Фошане. Эти заводы займутся производством внедорожников, кроссоверов и электромобилей.
"Продажи в 1-м квартале достигли рекорда. Теперь компания ожидает роста рынка пассажирских автомобилей в этом году на 4%-5%", — указал Йохем Хайцман, гендиректор Volkswagen China. Он добавил, что китайский рынок продолжает быстро расти.
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