Volkswagen откроет в Китае три новых завода

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Volkswagen AG заявила в понедельник, что в течение следующих нескольких месяцев откроет в Китае три новых завода для своего совместного предприятия FAW-Volkswagen, сообщает Dow Jones.

Новые предприятия будут расположены в Циндао, Тяньцзине и Фошане. Эти заводы займутся производством внедорожников, кроссоверов и электромобилей.