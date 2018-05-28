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«АвтоВАЗ» готовит два новых вседорожника
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«АвтоВАЗ» готовит два новых вседорожника 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
О планах заменить классический внедорожник Lada 4x4 моделью нового поколения известно уже давно, однако помимо «новой Нивы» будет кое-что еще. "АвтоВАЗ" представит новую, более компактную модель SUV.
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