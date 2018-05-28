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Два новых вседорожника готовит к выпуску «Автоваз»
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Два новых вседорожника готовит к выпуску «Автоваз» 

Авторадио 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Первый — это идеологический преемник классической модели Lada 4x4 со столь же высоким внедорожным потенциалом, рассказал президент компани Николя Мор. По его словам, «старую Ниву», скорее всего, снимать с производства не будут, поскольку из-за уникального баланса цены и оффроад-возможностей модель продолжает пользоваться устойчивым спросом. Что касается второй заявленной новинки «АвтоВАЗа», то информации о ней практически нет. Николя Мор лишь намекнул, что это будет компактный кроссовер для города — и будет ли у нее полный привод, пока неизвестно, пишет портал auto.vesti.ru
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