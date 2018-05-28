Почему для современных моторов противопоказан 92-ой бензин

Есть довольно большая прослойка автолюбителей, которые считают требования автопроизводителей к типу топлива некой подстраховкой. Что мол 92-ой — это самый оптимальный бензин для автомобилей современности.

Увы, но это не так. Закладывая в требования по эксплуатации тот же 95-ый бензин, производитель делает автомобиль более экологичным, а технические характеристики силового агрегата полностью реализуются.

Экономя на заправке 50-100 рублей, нерадивый автолюбитель закладывает мину замедленного действия, которая может сработать в самый неподходящий момент.

И если выйдет избежать ДТП, то без капремонта мотора увы не обойтись. Причиной тому конкретная сила сжатия и усилие подрыва топлива в конкретном силовом агрегате.

Заливая 92-ой заместо 95-го, автовладелец меняет весь технологический процесс в двигателе. Поэтому автоэксперты рекомендуют не экспериментировать и прислушиваться к прописанным параметрам от автопроизводителя.

Если же топливо (92-ой бензин) попало в бак по ошибке, то одноразово можно проехать и на таком бензине, только нужно соблюдать некоторые меры предосторожности. В частности не стоит давать высокие обороты двигателю и по возможности перемещаться плавно без рывков скорости.