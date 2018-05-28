ЛАДА Бронто — российский внедорожник

Внедорожник Лада Бронто производится дочерним предприятием ВАЗа компанией ВИС-АВТО. Притом, массовый выпуск начался не так и давно. Она является модернизированной разновидностью достаточно популярного внедорожника Рысь, производство которого началось еще в 2009 году. Новый Бронто сохранил в себе нужные свойства Рыси и приобрел стильный пластиковый обвес.

Это малогабаритный джип, имеющий очень высокую проходимость. Спроектирован он специально для тех, кто часто передвигаются по самому суровому бездорожью, где даже стандартная версия отечественного внедорожника ЛАДА 4х4 Нива может не справиться. В продажу автомобиль поступил в сентябре 2017 года.

Комплектация ЛАДА Бронто включает в себя следующие компоненты, элементы и системы:

Дневные ходовые огни

Экспедиционный багажник, или рейлинги

Имеется ABS+BAS Электрическая система распределения тормозных усилий

Имеется встроенный кондиционер

Передние кресла с обогревом

Наружные зеркала с подогревом и электрическими регулировками

Кроме этого, с завода допускается установить вспомогательное оснащение, такое как:

Сменная лебедка, передняя или задняя, со сменным сцепным шаром

Усиленная защита картера КПП и РК Тягово-сцепной механизм

Противотуманные фары

Салон

ЛАДА Бронто практически не отличается от любого другого классического внедорожника. Компоненты салона имеют достаточно дешевые, но при этом качественные материалы.

Объем багажника составляет 265 литров, а если сложить задние сиденья, то получится уже 585 литров для разных грузов.

Силовой агрегат

А силовой агрегат ЛАДА Бронто — это 1.7 литровой бензиновый двигатель мощностью 83 лошадиных силы. Автомобиль разгоняется от 0 до 100 километров в час за 18 секунд и имеет максимальную скорость в 137 километров в час. При этом, средний расход топлива Lada 4x4 Bronto равен 12 литрам на «сотню». Пусть не смущает низкая скорость и подозрительно высокий расход бензина — как ни как, а внедорожник. Кузов у Бронто 4х4 несущий и, помимо прочего, автомобиль имеет достаточно надежный задний мост и хорошие пружины в передке.

Итог

Так как же, хорошая машина ЛАДА Бронто или так себе? Она отлично подойдет тем, кому часто приходится передвигаться по бездорожью. Также, необходимо понимать, что это автомобиль бюджетного класса со всеми вытекающими — никакого серьезного комфорта в дальних поездках Бронто не обеспечит. В случае, если же чаще нужно передвигаться по нормальной дороге, то лучше сосредоточить своё внимания на других моделях автомобилей того же АвтоВАЗ

Цена ЛАДА Бронто в стартовой комплектации составляет от 702 900 рублей.