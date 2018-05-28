BMW M8 Gran Coupe показан на видеопрезентации в Италии

Эффективный ролик об обновленном BMW M8 Gran Coupe вместился в 3 минуты трека, размещенного на канале в YouTube.

Сейчас М8 представляет собой традиционный экспонат различных автомобильных форумов. Однако серийному покупателю он станет доступным в будущем году.

Итак, представитель от ВMW выполнен в виде четырехдверного купе. Внешний дизайн напоминает одну из моделей, входящих в 6 серию с таким же обозначением — Gran Coupe.

Почти достоверно известно, что на машине будет помещен двигатель V8, имеющий объем в 4,4 литра и способный давать мощность в 600 лошадиных сил. Нормальную работу всего механизма будут обеспечивать коробка-автомат на 8 режимов, а также сервис AWD xDrive.

Представители BMW отмечают, что будут предусмотрены разные варианты мотора на выбор покупателя. Например, можно будет выбрать двигатель на бензине или дизеле, либо поставить большее число цилиндров под капот.