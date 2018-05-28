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Mazda запустит производство моторов в России
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Mazda запустит производство моторов в России 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Японский автопроизводитель Mazda наладит сборку двигателей в России. Об этом сообщило информационное агентство RNS со ссылкой на совладельца и генерального директора группы Sollers Вадима Швецова.
Совместное предприятие группы Sollers и Mazda по сборке автомобилей Mazda во Владивостоке начнёт сборку бензиновых моторов в сентябре текущего года. Об этом сообщил Вадим Швецов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
«В середине сентября мы начнём запускаться. У нас там launch (запуск). Он будет происходить два-три месяца: первые образцы, тесты», — пояснил Швецов. Ни один из моторов на отечественный рынок не поступит — все они пойдут на экспорт. Ежегодно на мощностях СП будет выпускаться до 50 тыс. моторов.
Чем передний привод круче заднего: 8 веских аргументов. Читайте статью на QutoЧитайте также:Автомобили УАЗ перестанут бояться влагиНазваны самые продаваемые автомобили МосквыРаскрыта дальнейшая судьба легендарной модели Lada 4х4
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