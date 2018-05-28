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В сети выложили рендеры обновленной версии Jeep Scrambler
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В сети выложили рендеры обновленной версии Jeep Scrambler 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Представители интернет-сообщества неоднократно делились и обсуждали очередные снимки Jeep Scrambler, зачастую отснятые на дорожных испытаниях обсуждаемой автомодели. Однако к сожалению почитателей автобренда, машина на фото всегда была покрыта плотным камуфляжем.
Независимые дизайнеры решили представить на суд общественности свое видение пикапа от именитого автобренда и разместили соответствующие изображения.
По мнению экспертов, в аналогии с прошлым разом, когда вышла первая автомодель-пикап Scrambler на основе внедорожника, теперь тенденция повторится снова.
Передняя часть автоновинки получит те же черты, что и внедорожная версия. Машина будет с четырьмя дверями, в отличии от более ранних версий.
Колесная база будет явно увеличена, т.к. это видно даже на снимках автопапарации с дорожных тестов.
Автомодель будет представлена к концу этого года. В этот же период стартует и серийное производство автоновинки.
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