Седан «Кортежа» сфотографировали в московской пробке

На странице VINformer в социальной сети Facebook появились фотографии седана Aurus Senat. Автомобиль с маячками, но обычными номерными знаками, был заснят в московской пробке неподалеку от Кремля.

Седан Senat — это укороченная версия лимузина, который дебютировал во время церемонии инаугурации президента России. Для запуска гражданских машин в свободную продажу был создан бренд Aurus, руководителем которого стал бывший топ-менеджер концерна Daimler . Помимо лимузина и обычного седана, в линейку марки войдут минивэн, внедорожник и мотоцикл. Модели получат названия в честь кремлевских башен — лми«Сенат», «Арсенал» и «Комендант».

В свободную продажу автомобили «Кортежа» должны поступить в августе-сентябре. Стоимость — около 10 миллионов рублей.