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Седан «Кортежа» сфотографировали в московской пробке
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Седан «Кортежа» сфотографировали в московской пробке 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
На странице VINformer в социальной сети Facebook появились фотографии седана Aurus Senat. Автомобиль с маячками, но обычными номерными знаками, был заснят в московской пробке неподалеку от Кремля.
Седан Senat — это укороченная версия лимузина, который дебютировал во время церемонии инаугурации президента России. Для запуска гражданских машин в свободную продажу был создан бренд Aurus, руководителем которого стал бывший топ-менеджер концерна Daimler. Помимо лимузина и обычного седана, в линейку марки войдут минивэн, внедорожник и мотоцикл. Модели получат названия в честь кремлевских башен — лми«Сенат», «Арсенал» и «Комендант».
В свободную продажу автомобили «Кортежа» должны поступить в августе-сентябре. Стоимость — около 10 миллионов рублей.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров также пообещал, что в гамме Aurus появится «народный внедорожник». При этом ожидать такую машину в серии можно не ранее конца следующего года.
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