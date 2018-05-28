«Лада Калина» получила мощный мотор в простой комплектации

Жить модели «Калина» осталось всего ничего. В августе на Московском автосалоне будет представлена рестайлинговая «Гранта», в семейство которой и вольются бывшие «Калины». Это имя уйдет в историю, а у «Гранты» станет пять модификаций вместо двух. К седану и лифтбеку добавятся хэтчбек, универсал и Cross-версия.

Однако пересмотру набора комплектаций это не помеха. В прайс-листе «Калины» появились новые позиции. Отныне топовый 106-сильный двигатель можно купить в сочетании с простым уровнем оснащения Classic — на стальных дисках, с кондиционером, ABS, одной подушкой безопасности и только передними электростеклоподъемниками. Причем такой машине положена еще и роботизированная коробка АМТ!