BMW показал новый X5 на видеотизере

Нынешний BMW X5 был представлен в 2013 году и процедуру рестайлинга еще не проходил. Вместо этого до конца текущего года баварцы покажут абсолютно новое поколение кроссовера. Это стало известно в статусе слухов в прошлом году, а недавно официально подтверждено главой BMW Харальдом Крюгером

Такое решение связано с тем, что баварцы решили масштабно обновить свою линейку кроссоверов. Х1, Х3 и Х4 уже сменили поколения, появился принципиально новый Х2, до конца года дебютирует флагман Х7. В таких обстоятельствах обходить вниманием делающий основную кассу «икс-пятый» было неразумно. Посему модели и прописали досрочную смену генерации.

На днях баварцы выложили первый видеотизер новинки. В нем показаны испытания машины в различных условиях: в снегу Швеции, пустыне США, на гравии Южной Африки. Кроме того, «иксы» побывали в тропическом климате, на горных серпантинах, сложном бездорожье, гоночных треках в Талладеге и на Нюрбургринге.

BMW X5 получит в основу модульную платформу CLAR классической компоновки. Ей уже щеголяют легковушки пятой и седьмой серий, а также «шестерка» GT. В конструкции «икса» появится больше алюминия и, возможно, карбон. Автомобиль станет легче, чуть увеличившись при этом в габаритах. Та же платформа (разумеется, с доработками под конкретную модель) появится на всех заднеприводных BMW от 3-Series до будущего X7.

В линейке появится 390-сильный гибрид на базе двухлитрового турбомотора, в списке опций модели можно будет найти пневмоподвеску, пятизонный климат-контроль, активный задний дифференциал, продвинутую систему рулевого управления. Подробностей о последней пока нет: баварцы готовят что-то новенькое.