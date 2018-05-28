Volkswagen показал официальные фотографии кроссовера Tharu

В марте этого года глава марки Volkswagen Херберт Дисс рассказал журналистам о новом вседорожнике. Это будет глобальная модель, однако ее продажи в Западной Европе не планируются. Позже стало известно и название модели: Tharu. Имя выбрано в честь народности тхару, проживающей на территории Индии и Непала.

Пока представлена только версия для Китая. В длину она достигает 4453 миллиметра, т.е. почти ровня «Тигуану» (4486 миллиметров). Скорее всего, это удлиненный вариант, столь любимый в Поднебесной, а для других стран автомобиль окажется короче. Volkswagen Tharu построен на модульной платформе MQB. Двигатели — бензиновые, с турбонаддувом, объемом 1,2 и 1,4 литра. Их мощность составляет 116 и 140 л.с. соответственно. Работать они будут в связке с 6-ступенчатой механикой или 7-скоростным преселективным роботом. На других рынках марка предложит иные агрегаты.

Начать производство Volkswagen собирается уже в августе. Планы грандиозные: выпускать планируется по 400 и более тысяч экземпляров в год! Разумеется, без помощи Китая такого тиража не достичь. Сборку наладят на нескольких предприятиях. За снабжение Поднебесной будет отвечать площадка SAIC-Volkswagen, где новинка появится уже в конце этого лета. В 2020 году запустят конвейеры в Мексике, Аргентине и — России. Сборку локализуют на калужском заводе Volkswagen. Тут модель будут собирать не только для нашей страны, но также на экспорт в СНГ и Восточную Европу.

Volkswagen Tharu займет место на ступень ниже «Тигуана». Последний стоит в России от 1 349 000 рублей.