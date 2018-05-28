Ford Sollers стал одним из ведущих поставщиков инкассаторских фургонов в России

Ford Sollers стал одним из ведущих поставщиков инкассаторских фургонов в России, за полгода принято заказов более чем на 770 бронированных Ford Transit

Подразделение коммерческих автомобилей Ford Sollers уделяет особое внимание отдельным нишам рынка и специальным версиям Ford Transit, количество которых уже насчитывает свыше 55 модификаций различного предназначения. Значимым направлением для компании является разработка и поставка инкассаторских автомобилей на базе Ford Transit. За последние полгода от банков и компаний, оказывающих инкассаторские услуги, принято заказов на более чем 770 бронированных Ford Transit, которые изготавливаются в соответствии со спецификациями заказчиков и бронируются в соответствии с установленными ГОСТами.

В числе клиентов — наиболее крупные банки и инкассаторские компании, такие как Сбербанк Инкахран , Росинкас, Альфабанк , Райффазен Банк, РНКБ . Бронированные Ford Transit также активно закупают динамично растущие компании и организации, оказывающие услуги на рынке инкассаторских перевозок — такие как «Дельта/Финчер», ГЦСС (Главный центр специальной связи).

Благодаря наличию собственного R&D центра, Ford Sollers удалось создать оптимальные по стоимости и характеристикам базовые версии фургонов для дальнейшего переоборудования в инкассаторские автомобили. Переоснащение автомобилей осуществляется на мощностях сертифицированных кузовостроителей, тщательный подход к выбору которых гарантирует соответствие конечной продукции высоким стандартам качества.

Для Ford Transit предлагается бронирование по второму и третьему классам, наиболее востребованным на рынке инкассаторских автомобилей. Второй класс бронирования в соответствии с ГОСТами, обеспечивает защиту при круговом обстреле от пистолетных патронов калибра 5,45 (малокалиберный пистолет) и 7,62 (пистолет Токарева, ТТ), третий класс — от автоматных патронов калибра 5,45 и 7,62 со стальными нетермоупрочненными пулями (автоматы АКМ-74 и АКМ соответственно). Производственные возможности кузовостроителей позволяют комбинировать элементы защиты разных классов в конструкции одного автомобиля. Например, на автомобиль, бронированный по второму классу, может быть установлено бронестекло с защитой по третьему классу.

В качестве базовой версии при создании инкассаторских Ford Transit используется цельнометаллический фургон. Покупателей привлекает возможность заказа автомобиля с передним, задним или полным приводом, а также двигателем необходимой мощности (125-155 л.с.).

Фургоны для инкассации поставляются с усиленной задней подвеской, что позволяет устанавливать бронекапсулу массой 600 кг. Инкассаторские Ford Transit беспроблемно используются в течение длительного времени в тяжелых условиях эксплуатации с повышенной нагрузкой на двигатель и шасси. Большие пробеги бронированных Ford Transit доказывают высокую надежность автомобиля, что вкупе с минимальной стоимостью владения делают его оптимальным выбором для инкассаторских перевозок. Дополнительным преимуществом является заводская окраска автомобиля в специальный песочный цвет, рекомендованный для инкассаторских машин.

В качестве дополнительного оборудования на Ford Transit могут быть установлены телеметрический комплекс, позволяющий удаленно отслеживать местонахождение и состояние автомобиля, система внутреннего и внешнего видеоконтроля, система пожаротушения, централизованная система закрывания дверей, специальная климатическая установка, бойницы в дверях для ведения огня, крепления для оружия. Возможен вариант скрытого бронирования для фургонов, выполняющих охранные функции, или VIP-вариант фургона для перевозки особо важных лиц или клиентов, желающих перевезти крупную сумму денег или ценности с повышенным комфортом и под наблюдением вооруженной охраны.

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