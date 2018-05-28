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Илон Маск назвал дату выхода Tesla Model Y
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Илон Маск назвал дату выхода Tesla Model Y 

CarClub 48 минут назад
Фото: CarClub
Глава компании Tesla рассказал, когда мир увидит второй вседорожник марки. Пока мероприятие запланировано на 15 марта будущего года. Об этом Илон Маск написал в своем «Твиттере». Как водится, после презентации Tesla начнет собирать предзаказы, а до старта производства пройдут еще долгие месяцы, если не годы.
Название кроссовера уже известно — Model Y. Его построят на платформе легковушки Model 3 и он станет более доступной альтернативой дорогому вседорожнику Model X на базе хэтчбека Model S. Новинка получит поднимающиеся вверх двери типа «крыло сокола». И, разумеется, электромобиль оснастят последней версией автопилота, над совершенствованием которого специалисты марки работают непрерывно.
Сейчас у «Теслы» три серийных электромобиля, а также две машины, которые уже представлены, но еще не выпускаются. Это грузовик и родстер, оба с умопомрачительными характеристиками. Первый должен оказаться на конвейере в 2019 году, второй — в 2020-м.
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