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Стала известна стоимость Toyota C-HR
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Стала известна стоимость Toyota C-HR 

CarClub 43 минуты назад
Фото: CarClub
Toyota C-HR с ярким молодежным дизайном дебютировала в начале 2016 года. Год спустя стало известно, что японцы сертифицировали модель для России, но вот вывод на рынок растянулся на полтора года. Продажи новинки начнутся через несколько дней — с 1 июня.
Пока названа только стартовая цена машины: 1 299 000 рублей. Стоящая на ступень выше по иерархии Toyota RAV4 предлагается как минимум за 1 493 000 рублей. Однако нужно помнить, что «рафик» локализован в России, а C-HR будет импортироваться. Так что разница в цене при одинаковом происхождении могла бы оказаться еще больше.
Покупателям предложат переднеприводные C-HR с турбомотором 1.2 в 115 л.с. и полноприводные с атмосферником 2.0 отдачей 148 л.с. В первом случае можно будет выбрать механику или вариатор, во втором предусмотрено только двухпедальное исполнение. Полную информацию о комплектациях, силовых установках и ценах ждем к концу недели.
Прямым конкурентом C-HR на российском рынке можно назвать Nissan Juke. Стиляга доступен только с вариатором, передним приводом и двигателем 1.6 мощностью 117 л.с. Машины 2018 года выпуска стоят от 1 194 000 до 1 376 000 рублей.
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