Стала известна стоимость Toyota C-HR

Toyota C-HR с ярким молодежным дизайном дебютировала в начале 2016 года. Год спустя стало известно, что японцы сертифицировали модель для России, но вот вывод на рынок растянулся на полтора года. Продажи новинки начнутся через несколько дней — с 1 июня.

Пока названа только стартовая цена машины: 1 299 000 рублей. Стоящая на ступень выше по иерархии Toyota RAV4 предлагается как минимум за 1 493 000 рублей. Однако нужно помнить, что «рафик» локализован в России, а C-HR будет импортироваться. Так что разница в цене при одинаковом происхождении могла бы оказаться еще больше.

Покупателям предложат переднеприводные C-HR с турбомотором 1.2 в 115 л.с. и полноприводные с атмосферником 2.0 отдачей 148 л.с. В первом случае можно будет выбрать механику или вариатор, во втором предусмотрено только двухпедальное исполнение. Полную информацию о комплектациях, силовых установках и ценах ждем к концу недели.