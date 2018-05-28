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Renault, Nissan и Mitsubishi разработают платформу для электрокроссоверов
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Renault, Nissan и Mitsubishi разработают платформу для электрокроссоверов 

«Автостат Инфо» 36 минут назад
Renault, Nissan и Mitsubishi разработают платформу для электрокроссоверов Renault, Nissan и Mitsubishi в 2020 году планируют создать общую платформу для производства электромобилей. Эти планы вполне вписываются в стратегию развития партнеров, ориентированную на сокращение производственных затрат и укреплении конкурентных сторон франко-японского альянса.
Новую платформу будут использовать для производства целого ряда автомобилей среднего класса. По предварительным оценкам, на базе такой платформы альянс планирует выпустить около 2 млн электромобилей, преимущественно SUV, за пять лет после 2020 года. Отметим, что в 2017 году альянс продал в общей сложности около 91 тыс. электромобилей по всему миру, улучшив результат продаж 2016 года на 11%.
В линейке электромобилей Renault, Nissan и Mitsubishi наибольшей популярностью пользуется Nissan Leaf, продажи которого стартовали в 2010 году. Сообщается также, что Renault, Nissan и Mitsubishi намереваются выпустить на рынок к 2020 году 12 новых электромобилей. Работая совместно над новой платформой, автопроизводители смогут снизить свои затраты на 20-30%.
Отметим, что в России, согласно данным «Автостат Инфо», электромобили составляют мизерную часть авторынка. По продажам за январь-апрель 2018 года среди электрокаров лидирует Tesla X — 8 ед. (годом ранее — 9 шт.).
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