Renault, Nissan и Mitsubishi разработают платформу для электрокроссоверов

Renault, Nissan и Mitsubishi разработают платформу для электрокроссоверов Renault, Nissan и Mitsubishi в 2020 году планируют создать общую платформу для производства электромобилей. Эти планы вполне вписываются в стратегию развития партнеров, ориентированную на сокращение производственных затрат и укреплении конкурентных сторон франко-японского альянса.

Новую платформу будут использовать для производства целого ряда автомобилей среднего класса. По предварительным оценкам, на базе такой платформы альянс планирует выпустить около 2 млн электромобилей, преимущественно SUV, за пять лет после 2020 года. Отметим, что в 2017 году альянс продал в общей сложности около 91 тыс. электромобилей по всему миру, улучшив результат продаж 2016 года на 11%.

В линейке электромобилей Renault, Nissan и Mitsubishi наибольшей популярностью пользуется Nissan Leaf , продажи которого стартовали в 2010 году. Сообщается также, что Renault, Nissan и Mitsubishi намереваются выпустить на рынок к 2020 году 12 новых электромобилей. Работая совместно над новой платформой, автопроизводители смогут снизить свои затраты на 20-30%.