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Хороший сын! Элджей подарил отцу BMW за 6 млн рублей
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Хороший сын! Элджей подарил отцу BMW за 6 млн рублей 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
После того, как Элджей (23) прошлым летом взорвал российские чарты песней «Розовое вино» и проехал 60 городов с туром, музыкант неплохо заработал.
https://www.youtube.com/watch?v=wOBnq0Ewz5k
Полученные средства рэпер решил потратить с умом — Элджей купил новый автомобиль. Правда, не себе. Рэпер сделал сюрприз своему отцу и подарил ему BMW стоимостью около 6 миллионов рублей. Портал Super.ru опубликовал видео из московского автосалона. Несмотря на скандальную репутацию музыканта, это не помешало ему совершить такой трогательный поступок.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/horoshij-syn-eldzhej-podaril-ottsu-bmw-za-6-mln-rublej/
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