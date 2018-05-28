Хороший сын! Элджей подарил отцу BMW за 6 млн рублей

После того, как Элджей (23) прошлым летом взорвал российские чарты песней «Розовое вино» и проехал 60 городов с туром, музыкант неплохо заработал.

https://www.youtube.com/watch?v=wOBnq0Ewz5k

Полученные средства рэпер решил потратить с умом — Элджей купил новый автомобиль. Правда, не себе. Рэпер сделал сюрприз своему отцу и подарил ему BMW стоимостью около 6 миллионов рублей. Портал Super.ru опубликовал видео из московского автосалона. Несмотря на скандальную репутацию музыканта, это не помешало ему совершить такой трогательный поступок.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/horoshij-syn-eldzhej-podaril-ottsu-bmw-za-6-mln-rublej/