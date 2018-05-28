Пафосный певец подарил отцу BMW за 6 миллионов

После тура по 60 городам России российский рэпер Алексей Узенюк, более известный как Элджей, сделал одному из родителей дорогостоящий подарок. Он вручил вручил отцу ключи от BMW стоимостью шесть миллионов рублей.

Один из самых надменных артистов новой отечественной сцены и кумир молодежи Элджей доказал, что способен на трогательные поступки. Проехав с внушительным туром по России, исполнитель хита «Розовое вино» нашел время, чтобы сделать сюрприз отцу — подарить ему BMW за шесть миллионов рублей. При этом у артиста еще нет собственного авто, передает портал Super.ru

Напомним, что Элджей — хип-хоп-исполнитель родом из Новосибирска, набравший наибольшую популярность благодаря хиту «Розовое вино». Артист включен в число самых популярных музыкантов по версии YouTube.