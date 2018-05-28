«Надувные пузыри»: почему в будущем сиденья авто будут невероятно удобными

BMW совместно с подразделением Массачусетского технологического института представила новый материал для салонов автомобилей, позволяющий сиденьям подстраиваться под любую фигуру.

Два года назад BMW и Массачусетский технологический институт начали сотрудничество по разработке надувных силиконовых секций, которые можно было бы печатать на 3D-принтере. Результат — на видео.

Структура, отчасти напоминающая сообщающиеся сосуды, позволяет формировать профиль поверхности. Одним из главных применений результата совместной разработки немецкого автопроизводителя и американских технологов видится наполнение кресел. Под весом человеческого тела «надувные пузыри» примут соответствующую форму и сиденье в итоге будет вылеплено под индивидуальную фигуру. Символично, что в проекте участвует именно BMW, которая знаменита удобнейшими креслами с «ломающимися» спинками и возможностью удлинить подушку.