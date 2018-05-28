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Автомобили BMW российского производства пойдут на экспорт
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Автомобили BMW российского производства пойдут на экспорт
Вести.Ru
1 час назад
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Вести.Ru
Немецкая компания
BMW
, как известно, намерена приступить к возведению первого собственного завода на территории России. Причем, на новой площадке планируют выпускать самые актуальные модели, которые будут продавать не только у нас.
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