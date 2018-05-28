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Объявлен старт продаж нового внедорожника Beijing BJ40 Plus
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Объявлен старт продаж нового внедорожника Beijing BJ40 Plus 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг BAIC вывел на рынок новый премиальный внедорожник Beijing BJ40 Plus.
Напомним, что роскошный BJ40 Plus был представлен мировой общественности в апреле этого года. Новый автомобиль является люксовым вариантом обычного BJ40. Добавим, что экстерьер авто сильно смахивает на легендарный Jeep Wrangler.
Длина рамного вседорожника с неразрезным задним мостом увеличилась на 15 мм, а ширина увеличилась на 83 мм. Размер колесной базы тоже стал больше на 15 мм и достигает 2 745 мм.
Премиальный вариант кроссовера получил увеличенные расширители колесных арок, изменённую решетку радиатора, оптику на LED-элементах, металлические молдинги и серебристые накладки на бамперах.
В моторном отсеке BJ40 Plus могут располагаться турбодвигатели объемом 2,0 и 2,3 литра, производительность которых 204 и 250 л.с. соответственно. В будущем новый автомобиль оснастят и новейшей 2,0-литровой дизельной установкой, вырабатывающей 150 л.с. Сочетаться с моторами будет 5— или 6-скоростная МКПП или 6-диапазонный автомат Aisin.
Цена нового автомобиля будет варьироваться от 159 800 до 189 800 юаней (1,5 млн до 1,8 млн рублей).
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