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Компания UPS отправила в первые рейсы необычные электромобили
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Компания UPS отправила в первые рейсы необычные электромобили 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Компании-поставщики, такие как DHL, UPS, Hermes или Amazon Logistics почти достигли границ своих возможностей — они просто не успевают доставлять то количество товаров, которое заказывают пользователи. UPS нашла технологичный выход из этой ситуации и отправила на дорогу первые электромобили для доставки.
UPS заключила договор с автопроизводителем Arrival, по которому Arrival производит 35 электрогрузовиков для компании-поставщика. В ближайшие годы они должны появиться на улицах Лондона и Парижа. Сейчас особое внимание обращено на тест-драйв в США. UPS и Arrival сотрудничают с 2016 года, но модель прототипа была утверждена только недавно. Одна зарядка позволяет такому электрогрузовику проехать до 240 км (150 миль).
«Буханка» с электромотором Новые грузовики UPS выглядят изрядно похудевшими, по сравнению со старшими братьями. Смотря на них, вспоминаешь легендарный УАЗ-452 или машину из «Истории игрушек». Причиной этого является непривычная форма грузовиков.
Для их проектирования компания UPS использовала опыт экспертов Workhorse Group. Они предложили такую форму, чтобы, в частности, дать водителям лучший обзор дороги и тротуаров. Все грузовики оснащены технологией Advanced Driver Assistance Systems, которая берет на себя управление, когда водитель устал.
UPS: пионер в использовании электромобилей
В настоящее время компания использует 9000 автомобилей и экспериментирует с различными альтернативами для дизельных и бензиновых двигателей. Например, у UPS есть машины, работающие на водородном топливе. По всему миру автомобили компании UPS проехали уже 1,6 миллиардов километров на альтернативном топливе, возможно, когда-нибудь они доберутся и до нас.
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