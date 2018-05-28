Компания UPS отправила в первые рейсы необычные электромобили

Компании-поставщики, такие как DHL, UPS, Hermes или Amazon Logistics почти достигли границ своих возможностей — они просто не успевают доставлять то количество товаров, которое заказывают пользователи. UPS нашла технологичный выход из этой ситуации и отправила на дорогу первые электромобили для доставки.

UPS заключила договор с автопроизводителем Arrival, по которому Arrival производит 35 электрогрузовиков для компании-поставщика. В ближайшие годы они должны появиться на улицах Лондона и Парижа. Сейчас особое внимание обращено на тест-драйв в США. UPS и Arrival сотрудничают с 2016 года, но модель прототипа была утверждена только недавно. Одна зарядка позволяет такому электрогрузовику проехать до 240 км (150 миль).

«Буханка» с электромотором Новые грузовики UPS выглядят изрядно похудевшими, по сравнению со старшими братьями. Смотря на них, вспоминаешь легендарный УАЗ-452 или машину из «Истории игрушек». Причиной этого является непривычная форма грузовиков.

Для их проектирования компания UPS использовала опыт экспертов Workhorse Group. Они предложили такую форму, чтобы, в частности, дать водителям лучший обзор дороги и тротуаров. Все грузовики оснащены технологией Advanced Driver Assistance Systems, которая берет на себя управление, когда водитель устал.

UPS: пионер в использовании электромобилей

В настоящее время компания использует 9000 автомобилей и экспериментирует с различными альтернативами для дизельных и бензиновых двигателей. Например, у UPS есть машины, работающие на водородном топливе. По всему миру автомобили компании UPS проехали уже 1,6 миллиардов километров на альтернативном топливе, возможно, когда-нибудь они доберутся и до нас.