Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра в трусах

Глава Саратовской области Валерий Радаев поручил разобраться в скандальной истории с министром финансов Александром Выскребенцевым, которого обнаружили спящим в одних трусах на заднем сиденье служебной машины. За рулем в это время находилась пьяная же местная чиновница, в незастегнутом боди, торчащим из брюк. Оказалось, что министр пользовался служебной иномаркой во время отпуска. Помимо губернатора в ситуации разбирается и прокуратура . По данным «Газеты.Ru», министр уже на этой неделе может лишиться должности.

Причиной для служебного разбирательства стала попавшая в СМИ видеозапись, на которой запечатлено задержание 34-летней пьяной девушки. Она находилась за рулем служебной машины областного министра финансов. Сам он при этом мирно спал в одних трусах на заднем сидении. Скандальный инцидент быстро привлек внимание федеральных СМИ и местным чиновникам и силовикам пришлось спешно на него реагировать.

В пресс-службе губернатора области «Газете.Ru» пояснили в понедельник, что будут следить за ходом проверки.

«Губернатор дал поручение, создана специальная комиссия, которую возглавил вице-губернатор Игорь Пивоваров для того, чтобы рассмотреть все нюансы и сделать выводы, а также подготовить предложения по выводам. Комиссия сейчас работает, решение будет вынесено в ближайшее время», — рассказала глава пресс-службы саратовского губернатора Нина Попова.

Напомним, что инцидент произошел около четырех утра в пятницу 25 мая, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль Suzuki Grand Vitara с госномером Х918РУ64RUS, который ехал с выключенными фарами. После остановки полицейские сразу заметили, что от девушки-водителя сильно пахло спиртным, а на заднем сиденье спит мужчина, также предположительно в нетрезвом состоянии. Он оказался удивительно похож на министра финансов Саратовской области Александра Выскребенцева. По информации СМИ мужчина мирно спал после бурной вечеринки.

Девушка была одета в боди, нижняя часть которого оказалась расстегнута и виднелась поверх штанов. Она не имела при себе документов и представилась «заместителем главы администрации Октябрьского района Саратовской области». Однако, как позже выяснилось, она оказалась всего лишь специалистом по опеке и попечительству администрации Октябрьского района Саратова Марией Мищенко.

Когда у нее попросили документы, девушка заявила, что документов у нее сейчас нет, так как они находятся в ее машине и подруга «буквально через десять минут» все привезет.

Тогда инспекторы попросили водителя выйти из автомобиля для прохождения медосвидетельствования, на что Мищенко ответила отказом.

«У меня нет документов. Вот будут документы — тогда я выйду и пройду медицинское освидетельствование», — заявила она.

После этого девушка начала звонить кому-то по телефону. Разговаривая, она обернулась на заднее сиденье и пыталась разбудить мужчину, трогая его за ногу, при этом говоря: «Саша, Саша».

Девушка уверяла, что когда спящий попутчик проснется, у инспекторов будут проблемы.

В этот момент от шума как раз просыпается мужчина, похожий на министра и с заднего сиденья передает документы на машину. Затем он вышел из салона и пояснил, что машина служебная, чем только подтвердил, что поразительное сходство с министром финансов отнюдь не случайно.

После этого Выскребенцев срочно потребовал закурить.

У вышедших из машины чиновников полицейские пытались добиться объяснений обстоятельств произошедшего: как нетрезвая девушка оказалась на водительском сиденье министерской машины. Ведь, если Выскребенцев посадил ее за руль сам — лишиться прав придется обоим.

«Как она попала за руль? Нам надо же установить все обстоятельства», — спрашивают сотрудники ДПС.

Вопреки угрозам девушки, мужчина не стал заступаться за нее, а, напротив, попытался бежать. Несмотря, на обещания водителя, документы барышне так никто и не привез. Ей предложили проехать в отделение для установления личности, однако Мария Витальевна, как называли ее инспекторы, все еще отказывалась пройти в машину полицейских, но теперь уже по новым, сугубо эстетическим причинам: ей не понравился автомобиль инспекторов.

«У вас ужасная машина», — не унималась чиновница, явно не привыкшая к езде на отечественных легковушках.

Затем девушка все-таки согласилась проехаться в «ужасной» машине, из которой позже она вдруг не захотела выходить. Гаишникам даже пришлось уговаривать рыдающую чиновницу пройти в отделение

«Не пойду я туда, там преступники сидят», — рыдала девушка на плече у полицейского.

«Да нет там никаких преступников. Мы к ним не пойдем! Давайте выходите», — уговаривали девушку правоохранители, когда вели ее под руку в участок. Что было внутри отдела полиции осталось за кадром.

Вернувшись девушка продолжала плакать, пока инспекторы готовились провести медосвидетельствование.

«Не затягивайте процесс, пожалуйста», — говорили гаишники.

«Я не затягиваю, это вы все на меня давите. Вам всем хочется получить галочку, я понимаю», — говорила чиновница.

Когда инспектор сказал, что она имеет право отказаться от освидетельствования, та громко заявила о своем решении.

«Отказываюсь! Я лучше пройду в настоящем медицинском учреждении, где есть медики», — сказала водитель Suzuki, отдавая запечатанную одноразовую трубку от алкотестера обратно инспектору.

Мищенко не является женой Выскребенцева, и как она попала за руль служебной машины предстоит выяснить сотрудники надзорного ведомства. Родные женщины рассказали местным СМИ, что та «никогда не пьет» и сейчас находится в декретном отпуске. Что девушка делала за рулем машин женатого министра неизвестно.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, проверка будет организована по поручению главы ведомства Сергея Филипенко по факту использования служебного автомобиля, передачи этого автомобиля другому лицу и нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения.

В администрации Саратова отметили, что связи с информацией о причастности к инциденту сотрудницы районной администрации может быть проведена служебная проверка.

В областном минфине «Газете.Ru» пояснили, что Выскребенцев находится в отпуске с 10 по 31 мая, а автомобиль принадлежит ГАУ СО Центру бюджетных исследований. В понедельник, 28 мая учреждение было недоступно для комментария.

УМВД России по Саратовской области также было недоступно для комментария в понедельник, 28 мая.

Между тем, по данным информированного источника «Газеты.Ru» в администрации региона, сразу после выхода из отпуска Выскребенцева с большой долей вероятности уволят с работы — сделать это сразу мешает законодательство.

Александру Выскребенцеву 36 лет, он является членом правительства области в ранге министра с 2012 года, в том числе с 2014 года возглавляет областной Минфин. После выборов губернатора области и роспуска правительства он работал с приставкой и.о. Спустя полгода Валерий Радаев внес его кандидатуру на согласование депутатам облдумы. Кандидатуру Выскребенцева рассмотрели и утвердили совсем недавно — 18 апреля. Докладчиком по вопросу кандидатуры министра выступил тот самый вице-губернатор Пивоваров, который сейчас возглавляет специальную комиссию губернатора.

«Александр Выскребенцев имеет достаточный опыт, умеет построить работу министерства для выполнения главной цели — эффективного расходования бюджетных средств области», — сказал Пивоваров. Не пожалели лестных слов в адрес и.о. министра и депутаты.

Депутат Николай Семенец добавил, что работал с Выскребенцевым в самых разных ситуациях. «Человек одаренный, растет, вникает. Это наше приобретение», — сказал он.

По итогам 2017 года министр занял третье место среди членов правительства Саратовской области по объему задекларированных доходов, которые составили у главы Минфина области 2,755 миллиона рублей, что всего на 0,5% выше уровня 2016 года.