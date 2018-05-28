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АВТОВАЗ готовится к запуску Lada Vesta Sport
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АВТОВАЗ готовится к запуску Lada Vesta Sport 

Карельские вести 9 минут назад
Фото: Карельские вести
Выпуск «заряженной» модификации российского бестселлера начнется в этом году.
АВТОВАЗ зарегистрировал название Lada Vesta Sport. Имя является интеллектуальной собственностью отечественной компании с 24 мая 2018 года. Производство спортивных «четырехдверок» должно начаться через несколько месяцев.
Lada Vesta Sport Concept
Публичная премьера концептуального седана Lada Vesta Sport состоялась еще в 2016 году в рамках Международного Московского автосалона. Внешность серийной модели будет такой же как у прототипа. «Оспортивленная» Vesta получит иные бамперы с воздухозаборниками более крупного размера в переднем и фальшдиффузором в заднем, боковые юбки, задний спойлер и колеса большего размера.
Lada Vesta Sport Concept
Ранее предполагалось, что сборка Vesta Sport начнется уже в апреле-мае, но, видимо АВТОВАЗ опаздывает. Кстати, спортивный вариант Vesta будут выпускать на площадке в Ижевске, где выпускается стандартная версия модели, тогда как другие спорт-версии моделей Lada производят на мощностях Lada Sport в Тольятти.
Lada Vesta Sport Concept
Предполагается, что Lada Vesta Sport будет комплектоваться форсированными моторами: 140-сильным объемом 1,6 литра и 149-сильным объемом 1,8 литра. Ожидается также появление хардкорной версии со 180-сильным вариантом мотора 1.8. Напомним, на обычных Vesta мотор 1,6 литра развивает 106 л.с., а 1,8 литра — 122 л.с.
Кстати, в конце прошлого года АВТОВАЗ зарегистрировал еще пару товарных знаков — Vesta S line и Vesta R, планируя, вероятно, расширить семейство модели новыми версиями.
По материалам: www.kolesa.ru
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