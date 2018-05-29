АвтоВАЗ намерен запустить серийное производство Lada Vesta Sport

Седан получит новые бампера, большие воздухозаборники, задний спойлер и колесные диски большого диаметра.

АвтоВАЗ готовится запустить серийное производство обновленных спортивных седанов Lada Vesta Sport до конца года, сообщает портал car.ru.

Отмечается, что на сайте Роспатента уже размещена запись об официальной регистрации новой модели автомобиля. Выпуск планируют начать уже летом, однако о запуске продаж пока ничего не сообщается.

В 2016 году на Московском международном автосалоне был представлен прототип спортивной версии. Новинку выдадут бампера с увеличенными воздухозаборниками, аэродинамическим обвесом и задним диффузором.

Также на Vesta Sport появится массивный задний спойлер и колесные диски на 17 дюймов. Покупатели смогут выбрать двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра, а также мощностью 140 и 149 лошадиных сил соответственно.