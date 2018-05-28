По заявлению АвтоВАЗа LADA Vesta Sport будет запущена в серийное производство

24 мая текущего года на сайте Роспатента опубликована запись об официальной регистрации новой модели автомобиля и это уже не просто слухи, а официальная информация о запуске массового производства. Выпуск планируется начать уже этим летом, а вот когда она поступит в продажу и стоимость пока не известна.

От предыдущей версии Vesta Sport Concept будет отличаться в первую очередь бамперами и накладками на порогах, спойлером и дисками.

Что будет под капотом пока не разглашается, но есть предположения, что будут устанавливаться двигатели двух вариантов в 1,6 и 1,8 л. с мощностью до 149 л.с.

Увидеть же машину возможно будет в Московском автосалоне в конце лета, посмотрим что получится.