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По заявлению АвтоВАЗа LADA Vesta Sport будет запущена в серийное производство
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По заявлению АвтоВАЗа LADA Vesta Sport будет запущена в серийное производство 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Компания АвтоВАЗ планирует запустить до конца 2018 года LADA Vesta Sport в массовое производство, об этом появились официальные сведения.
24 мая текущего года на сайте Роспатента опубликована запись об официальной регистрации новой модели автомобиля и это уже не просто слухи, а официальная информация о запуске массового производства. Выпуск планируется начать уже этим летом, а вот когда она поступит в продажу и стоимость пока не известна.
От предыдущей версии Vesta Sport Concept будет отличаться в первую очередь бамперами и накладками на порогах, спойлером и дисками.
Что будет под капотом пока не разглашается, но есть предположения, что будут устанавливаться двигатели двух вариантов в 1,6 и 1,8 л. с мощностью до 149 л.с.
Увидеть же машину возможно будет в Московском автосалоне в конце лета, посмотрим что получится.
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