Два представителя Audi R8 позировали в Альпах

Мастера фотографии запечатлели двухместные купе от Audi R8 на фоне горных пейзажей.

Изначально две машины были продемонстрированы в ОАЭ в одном из премиальных торговых центров в Дохе. Теперь же появилась креативная идея сделать фотосессию в европейских Альпах.

Если приглядеться, то разница между машинами может оказаться существенной. К преображению одного из экземпляров Audi R8 имеет прямое отношение тюнинговая доработка.

В результате была создана машина с индексом ABT. Данный транспорт может похвастаться двигателем в 5 литров с функцией турбонаддува, который дает возможность выдавать 610 лошадиных сил.

Для сравнения, исходный R8 способен со своим мотором выдавать 540 лошадиных сил. Однако двум машинам под силу разогнаться до 100 километров за 3,7 секунды.

Не исключено, что вскоре Audi расстанется со своим представителем под индексом R8, которых было выпущено всего 999 штук. Однако есть автомобильные мастерские с фантазией и умением их специалистов.