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Skoda уже приступила к тестам Octavia нового поколения
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Skoda уже приступила к тестам Octavia нового поколения 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Правда, чешский производитель использует актуальную модель в качестве мула.
Фотошпионам попался интересный екземпляр универсала Skoda Octavia, в котором они распознали тестовый прототип модели следующего поколения. Хотя, автомобиль мало чем отличается от обычной Octavia, разве что выглядит перегруженным.
Skoda Octavia текущего поколения
Но, для подкованных фотографов-профессионалов, отправивших снимки в издание Carscoops, не составило труда распознать в автомобиле ранний прототип Skoda Octavia следующей генерации. Автомобиль имеет ряд ключевых отличий от обычной модели.
Так, например, у прототипа переработана передняя часть. Головная оптика сохранена от актуальной Octavia, но снизу размещается полностью новая радиаторная решетка и ложные воздухозаборники. Конечно, мало вероятно, что мы видим окончательный вариант оформления нижней части.
Skoda Octavia текущего поколения
Есть и другие отличия. Если взглянуть на колеса, можно заметить, что по центру крепятся какие-то сенсоры. А тот факт, что автомобиль так низко «присел» к асфальту, может свидетельствовать о наличии тяжелого тестового оборудования в багажнике.
Skoda Octavia текущего поколения
Напомним, Skoda выпускает Octavia с 1996 года и это уже третье поколение модели. В начале 2017 года модель пережила рестайлинг, в процессе которого довольно существенно была переработана передняя часть и появилась разделенная на две секции головная оптика. Задняя часть автомобиля осталась без изменений.
Какой состав силовой гаммы будет у Octavia нового поколения пока неизвестно, но, вероятно, модель получит плагин-гибридную версию, позаимствованную у Skoda Superb, а также ассортимент бензиновых и дизельных моторов.
Skoda Octavia текущего поколения
Отметим, что дела у Skoda Octavia в Европе идут неплохо. Объем продаж модели за последние три года только увеличивался: в 2015 году — 215 797 проданных машин, в 2016-м — 226 737 и в 2017-м — 227 213 штук.
Skoda Octavia текущего поколения
Ранее портал «Карельские Вести» сообщал, что руководство Skoda рассматривает возможность начать продажи кроссовера Karoq в России.
По материалам: www.kolesa.ru
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