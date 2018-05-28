Skoda уже приступила к тестам Octavia нового поколения

Правда, чешский производитель использует актуальную модель в качестве мула.

Фотошпионам попался интересный екземпляр универсала Skoda Octavia , в котором они распознали тестовый прототип модели следующего поколения. Хотя, автомобиль мало чем отличается от обычной Octavia, разве что выглядит перегруженным.

Skoda Octavia текущего поколения

Но, для подкованных фотографов-профессионалов, отправивших снимки в издание Carscoops, не составило труда распознать в автомобиле ранний прототип Skoda Octavia следующей генерации. Автомобиль имеет ряд ключевых отличий от обычной модели.

Так, например, у прототипа переработана передняя часть. Головная оптика сохранена от актуальной Octavia, но снизу размещается полностью новая радиаторная решетка и ложные воздухозаборники. Конечно, мало вероятно, что мы видим окончательный вариант оформления нижней части.

Skoda Octavia текущего поколения

Есть и другие отличия. Если взглянуть на колеса, можно заметить, что по центру крепятся какие-то сенсоры. А тот факт, что автомобиль так низко «присел» к асфальту, может свидетельствовать о наличии тяжелого тестового оборудования в багажнике.

Skoda Octavia текущего поколения

Напомним, Skoda выпускает Octavia с 1996 года и это уже третье поколение модели. В начале 2017 года модель пережила рестайлинг, в процессе которого довольно существенно была переработана передняя часть и появилась разделенная на две секции головная оптика. Задняя часть автомобиля осталась без изменений.

Какой состав силовой гаммы будет у Octavia нового поколения пока неизвестно, но, вероятно, модель получит плагин-гибридную версию, позаимствованную у Skoda Superb , а также ассортимент бензиновых и дизельных моторов.

Skoda Octavia текущего поколения

Отметим, что дела у Skoda Octavia в Европе идут неплохо. Объем продаж модели за последние три года только увеличивался: в 2015 году — 215 797 проданных машин, в 2016-м — 226 737 и в 2017-м — 227 213 штук.

Skoda Octavia текущего поколения

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал, что руководство Skoda рассматривает возможность начать продажи кроссовера Karoq в России.

По материалам: www.kolesa.ru