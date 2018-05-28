Новый «Порше Кайен»: больше форса

Отличить новый Cayenne (предоставлен официальным дилером « Порше Центр Новосибирск») спереди от предыдущего поколения очень трудно, так же как и в профиль. В компании Porsche решили, что не стоит рисковать «золотыми яйцами» — ведь машина приносит основную часть выручки производителю. Поэтому и сохранили успешный образ практически в неизменном и привычном для потребителей виде.

Хотя габариты увеличились — машина стала длиннее на 6,3 см, шире на 4,4 см. Колёсная база осталась прежней — 2895 мм.

Стык бампера и края капота теперь образует более острый, акулий нос у автомобиля. Сам капот вплотную касается фар, стык передних крыльев и бампера стал ровным, без изгиба. Бампер приобрел диффузоры со спрямлёнными углами — в целом «пасть» стала агрессивней.

Обновлённый профиль — следствие изменений «лица» и кормы. На боковину заступают другие формы оптики, опять же по-иному сделаны стыки бамперов и крыльев. Ну ещё выштамповка по нижней части дверей слегка поднялась вверх.

Корма — наиболее переработанное место в новой машине. Фонари сузились и получили перемычку, проходящую через всю крышку багажника. В структуре оптики явно выражены тонкие полоски светодиодных секций — этим машина выделяется среди других свежих решений по задней оптике.

«Кайен» получил унифицированный с «Панамерой» салон. Именно на «Панамере» больше года назад появилось всё это торжество сенсорных панелей, на ней оно и обкатывалось перед выходом главного автомобиля марки.

Россыпь кнопок «под ёлочку» ушла в прошлое, теперь практически все функции управляются через дисплей мультимедиа и сенсорную панель на центральной консоли. Впрочем, некоторые физические кнопки остались: крутилка громкости, качельки выбора температуры климата.

На руле имеются кнопки управления мультимедиа и телефоном, шайба выбора режимов движения, — так что многие действия по-прежнему можно совершать на ощупь, не отвлекаясь взглядом от дороги.

В этом автомобиле сенсорная панель на центральной консоли выполнена не глянцевой — она покрыта матовой плёнкой. Не так нарядно, но вполне практично — не видно ни царапин, ни отпечатков пальцев.

Фишка интерьера Cayenne — изогнутые угловатые ручки. Они тут и на дверях, и на центральном тоннеле — за них удобно держаться не только в активном режиме езды, но и при посадке/высадке.

Приборка с аналоговым тахометром в центре не уйдет из Porsche, наверное, никогда — чтоб не забывали про спортивные гены. Вся сервисная информация распределена по четырём боковым цифровым колодцам, можно получить на эти места, например, карту навигации.

Коричневое оформление интерьера — на любителя, больше бы тут подошёл чёрный цвет. Кресла удобные, цепко держащие — есть все возможные электрорегулировки, включая вынос подколенной подушки и зажим боковинок спинки.

Посадка сзади — просторная и высокая. Есть своя сенсорная панель для регулировки климата, тут тоже две зоны. Сиденья и подогреваются, и вентилируются.

Объём багажника вырос до 770 литров, но это показатель при сдвинутых максимально вперёд задних сиденьях. Есть кнопка, опускающая заднюю «пневму» для облегчения процесса погрузки — автомобиль приседает.

В этой машине установлен свежий 2,9-литровый битурбированный двигатель мощностью 440 л.с., опробованный на Porsche Panamera . Разгон до сотни — 5,2 секунды, это почти ураганная динамика для кроссовера — «Кайен» считается одним из самых быстрых кроссов в мире (в версии «Турбо»).

Для водителя здесь множество электронных систем, облегчающих управление и повышающих комфорт. Изменяемая жёсткость амортизаторов, регулируемая высота пневмоподвески, подруливающие задние колёса, гашение кренов.

Можно выбрать режим движения S, зажать подвеску и получить отзывчивый, острый автомобиль с чёткими реакциями на повороты руля — несмотря на вес в 2 тонны «Кайен» будет весело входить в повороты и не пугать своей массой.

Неровности при этом, конечно, будут отчётливо передаваться в салон — эта машина не для степенной езды. Подвеску можно распустить, но и тогда профиль дороги не перестанет быть ощутимым — впрочем, необходимый баланс комфорта здесь соблюдён.

Шумоизоляция выполнена на хорошем уровне, звуковой фон равномерен по салону, из задней части не доносится ничего лишнего. Шум набегающих воздушных потоков прорывается где-то после 100 км/ч.

«Кайен», как «Айфон», — принципиально не изменился, но и не потерял свою нишу. Просто перешел на актуальную для автопроизводителя платформу и получил усовершенствования в различных аспектах использования.

Стоит автомобиль в базовых комплектациях от 4 999 000 до 9 800 000 рублей. Впрочем, это далеко не конечные цифры, ведь индивидуальная конфигурация в этих премиальных «немцах» — обязательное дело.

Портал НГС. АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца». Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Читайте также: «Я паркуюсь как чудак»: Lexus BBB — номера оберегают Lexus BBB разогнал людей на Красном проспекте, а толпа бегунов заставила своими авто лужайку у ГПНТБ.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.