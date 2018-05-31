Компания Volvo начала прием заказов на кроссовер Volvo XC40

Volvo Car Russia сообщила в пресс-релизе о старте приема заказов на новый компактный кроссовер Volvo XC40 . Живые автомобили появятся в салонах уже в следующем месяце.

Стартовая стоимость за переднеприводный, дизельный автомобиль мощностью 150 л.с. и АКПП составляет 2 160 000 руб. Максимальная комплектация XC40 T5 AWD R-Design с бензиновым 249— сильным мотором и полным приводом обойдется в 3 045 000 руб.

Системы безопасности и помощи водителю на XC40 включают Pilot Assist, City Safety, систему предотвращения съезда с дороги, Cross Traffic Alert — технологию предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении, с функцией автоматического торможения, а также систему визуальной помощи при парковке 360º с камерой кругового обзора.

Напомним, впервые в истории Volvo, XC40 стал обладателем престижной премии «Европейский автомобиль года 2018».

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