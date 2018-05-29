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Обновленный универсал Lada Granta поймали на дороге
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Обновленный универсал Lada Granta поймали на дороге 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В Сети появились фотографии новинки АвтоВАЗа, сделанные во время дорожных испытаний.
Автомобиль на снимках пользователи называют «Kalina-Granta», так как по фото невозможно определить, какая это модель. Впрочем, это не столь важно, так как ранее стало известно о планах АвтоВАЗа объединить Kalina и Granta в одно семейство под общим названием «Гранта». По предварительной информации, в него войдут автомобили с тремя типами кузовов.
Шпионскими снимками закамуфлированного прототипа поделился портал «ПолитРос». Журналисты называют автомобиль «новым поколением», хотя известно, что это будет лишь обновление. Так, например, в технической части изменений не предвидится — Granta будет доступна с прежним 16-кламанным двигателем объемом 1,6-литровый мощностью 106 л.с.
Что же касается внешних изменений, то все автомобили семейства получат X-образную переднюю часть в стиле Vesta, модернизированную оптику и обновленный интерьер.
Премьера рестайлинговой Granta состоится в конце августа на Московском автосалоне.
Как сообщал «Авторамблер», АвтоВАЗ также работает над новым кроссовером, который будет выпускаться параллельно с Lada 4x4. Его появление состоится в 2021 либо в 2022 году.
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