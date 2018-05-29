Публикации обновлённого универсала Kalina Granta появились в интернете

Руководители компании «АвтоВАЗ» обновляют всю автомобильную линейку. Как сообщалось ранее, автомобили, которые до изменений именовались «Калиной», теперь будут выпускаться под другим названием с добавлением суффикса «Гранта».

В сети появилась обновлённая модель, которая для тестирования прокатилась по оживлённым дорогам. Защитный камуфляж скрывал верхний слов автомобиля, исходя из этого определить модель оказалось сложным.

Сразу стало понятно, что под реконструкцию попал передний бампер, который не похожий на «Калину-универсал». Также очевидцы отметили, что решётка радиатора стала современнее и передние фары изменили форму на более вытянутую.