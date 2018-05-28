В сети появились шпионские фото обновленного универсала Kalina Granta

Автомобиль засветился на дорожных тестах. Как именовать универсал — «Калина» или «Гранта», мы узнаем совсем скоро.

АвтоВАЗ практически подтвердил слухи о том, что название Kalina будет ликвидирована, а обновленные авто с чертами данной модели перейдут в линейку «Гранта». Об этом свидетельствует слайд презентации АвтоВАЗа, на котором представлены новинки ближайшего времени. Так что бывшие «Калинами» хэтчбек, универсал и кросс-универсал после обновления выйдут на рынок как Granta. В этом же семействе останутся лифтбек и седан.

Что же можно сказать об универсале, пойманном на тестах? Не смотря на плотный камуфляж, сразу видно, что у автомобиля другой бампер, по сравнению с актуальной «Калиной-универсал», измененная решетка радиатора и более вытянутые передние фары. Прочие подробности разглядеть сложно. Дождемся Московского автосалона, где обещали представить обновленное семейство.