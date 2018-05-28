Honda представила родстер S660 Modulo X

Японский производитель продемонстрировал автомобиль S660 почти три года назад и теперь Honda решила разработать новую модель, под названием S660 Modulo X.

Модель S660 Modulo X предлагает широкий ассортимент стилей и получает агрессивный передний бампер с массивными воздухозаборниками и светодиодными фарами дневного света. Спортивный стиль продолжается дальше в виде черных крышек зеркал, уникального заднего бампера и спойлера, к которым присоединяется мягкая верхняя часть в цвете Bordeaux Red, а также 15-дюймовые передние и 16-дюймовые задние алюминиевые колесные диски с черной отделкой.

Аналогичная стилистика присутствует и внутри, где водители могут увидеть двухцветные кожаные сидения, кожаное рулевое колесо, рычаг коробки передач, выполненный из титана, ручной тормоз с кожаной отделкой, яркие акценты в оттенке кузова и специальные напольные коврики, умещающие сразу два цвета и алюминиевый значок Modulo X.

Также роскошный родстер Honda S660 Modulo X оснащен специально настроенной подвеской, предлагающей пять этапов регулировки демпфирования, и «спортивными» тормозными колодками. В то время как под капотом автомобиля располагается трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, обеспечивающий 63 лошадиные силы и 104 Нм крутящего момента.

Компания запустит продажи S660 Modulo X в следующем месяце, причем минимальная стоимость составит порядка 26 100 долларов США.