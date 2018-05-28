Ещё
Honda представила родстер S660 Modulo X
Далее:
Читайте также:
Ещё

Honda представила родстер S660 Modulo X 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Японский производитель продемонстрировал автомобиль S660 почти три года назад и теперь Honda решила разработать новую модель, под названием S660 Modulo X.
Модель S660 Modulo X предлагает широкий ассортимент стилей и получает агрессивный передний бампер с массивными воздухозаборниками и светодиодными фарами дневного света. Спортивный стиль продолжается дальше в виде черных крышек зеркал, уникального заднего бампера и спойлера, к которым присоединяется мягкая верхняя часть в цвете Bordeaux Red, а также 15-дюймовые передние и 16-дюймовые задние алюминиевые колесные диски с черной отделкой.
Аналогичная стилистика присутствует и внутри, где водители могут увидеть двухцветные кожаные сидения, кожаное рулевое колесо, рычаг коробки передач, выполненный из титана, ручной тормоз с кожаной отделкой, яркие акценты в оттенке кузова и специальные напольные коврики, умещающие сразу два цвета и алюминиевый значок Modulo X.
Также роскошный родстер Honda S660 Modulo X оснащен специально настроенной подвеской, предлагающей пять этапов регулировки демпфирования, и «спортивными» тормозными колодками. В то время как под капотом автомобиля располагается трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, обеспечивающий 63 лошадиные силы и 104 Нм крутящего момента.
Компания запустит продажи S660 Modulo X в следующем месяце, причем минимальная стоимость составит порядка 26 100 долларов США.
Auto.Today: последние новости
Новый Dodge Viper получит «второе дыхание» Электрический DS 3 Crossback готовится к Парижскому автосалону В Украине доступен 7-местный Peugeot 5008 в комплектации GT со 180-сильным двигателем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра118
Для водителей без ОСАГО введут ежедневные штрафы7
Седан «Кортежа» сфотографировали в московской пробке6
Почему 92-й противопоказан современным моторам8
Полиция голыми руками ловила автоледи4
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение