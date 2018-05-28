Новый Dodge Viper получит «второе дыхание»

Американская марка Dodge прекратила производство Viper прошлым летом, однако уже сейчас стало известно, что автомобиль может вернуться.

По сообщениям Car and Driver, транспортное средство дебютирует до конца 2020 года. Пока мало что известно о Viper следующего поколения, но в публикации говорится, что в основу автомобиля ляжет новая платформа и будет широко использоваться алюминий и углеродное волокно. Также в отчете говорится, что Viper сохранит классическую форму и первоначально будет запущен как родстер. Через несколько лет к нему присоединится купе.

По неофициальным данным, двигатель V10 будет заменен агрегатом V8 с наддувом, благодаря которому базовая модель сможет производить около 500 лошадиных сил, в то время как улучшенная версия получит модернизированный мотор, обеспечивающий свыше 700 лошадиных сил. Двигатель соединят с механической коробкой передач.