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Новый Dodge Viper получит «второе дыхание»
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Новый Dodge Viper получит «второе дыхание» 

Auto.Today 54 минуты назад
Фото: Auto.Today
Американская марка Dodge прекратила производство Viper прошлым летом, однако уже сейчас стало известно, что автомобиль может вернуться.
По сообщениям Car and Driver, транспортное средство дебютирует до конца 2020 года. Пока мало что известно о Viper следующего поколения, но в публикации говорится, что в основу автомобиля ляжет новая платформа и будет широко использоваться алюминий и углеродное волокно. Также в отчете говорится, что Viper сохранит классическую форму и первоначально будет запущен как родстер. Через несколько лет к нему присоединится купе.
По неофициальным данным, двигатель V10 будет заменен агрегатом V8 с наддувом, благодаря которому базовая модель сможет производить около 500 лошадиных сил, в то время как улучшенная версия получит модернизированный мотор, обеспечивающий свыше 700 лошадиных сил. Двигатель соединят с механической коробкой передач.
Dodge Viper следующего поколения может дебютировать на Североамериканском международном автосалоне 2019 года и тем самым отпраздновать тридцатилетний юбилей со дня выхода первой концептуальной модели Viper. Отмечается, примерно через два года автомобиль поступит в продажу со стоимостью в 90 тысяч долларов.
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