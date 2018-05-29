Концепт BMW Concept M8 Gran Coupe «засветили» на видео

15 июня 2018 года в Ле-Мане будет представлено новое роскошное купе — BMW 8-й Серии. А позже у «двухдверки» появится и четырёхдверный вариант, который баварцы обычно именуют Гран Купе (Gran Coupe) — соответствующий прототип был представлен в Женеве, а также побывал в Италии на конкурсе элегантности Concorso d'Eleganza Villa d'Este, где и попал на видео.

На трёхминутном видео, которое опубликовано на YouTube-канале Automotive Mike, можно увидеть концепт BMW Concept M8 Series Gran Coupe, как говорится, во всей красе. А также в движении — машину парковали на выстовочное место, что также позволяет услышать звук мотора. Стоит отметить, прототип был наглухо затонирован, так что рассмотреть салон не получится.

Напомним, отличительная особенность BMW Concept M8 Series Gran Coupe — это цвет кузова, который может в зависимости от освещения меняться с зелёного на серо-голубой. Также предсериная версия может «похвастать» фирменным агрессивным М-обвесом, бескаркасными окнами, желтыми светодиодными ДХО.

Что касается моторов, то пока точной информации нет. По предварительным данным это будут как шести-, так и восьмицилиндровые двигатели. Можно смело предположить, что серийная версия четырёхдверного BMW Concept M8 Series Gran Coupe получит, помимо прочего, модернизированный 530-сильный двигатель V8 от двухдверной «Восьмёрки», но мощность его может быть увеличена. Готовую к производству версию «четырёхдверки» обещали представить в 2019 году.