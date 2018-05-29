Проект «Кортежа» интересен Китаю

О консультациях с Поднебесной рассказал глава Центра компьютерного инжиниринга. Алексей Боровков работал в составе команды разработчиков автомобиля.

Ожидается, что в мелкое серийное производство машина выйдет в начале следующего года, сообщает «Россия 24». По словам Боровкова седан, внедорожник и минивэн этой серии могут окупить себя. Они дешевле, чем лимузины, при этом технические характеристики тоже на высоте.