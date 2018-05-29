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Проект «Кортежа» интересен Китаю
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Проект «Кортежа» интересен Китаю 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
О консультациях с Поднебесной рассказал глава Центра компьютерного инжиниринга. Алексей Боровков работал в составе команды разработчиков автомобиля.
Ожидается, что в мелкое серийное производство машина выйдет в начале следующего года, сообщает «Россия 24». По словам Боровкова седан, внедорожник и минивэн этой серии могут окупить себя. Они дешевле, чем лимузины, при этом технические характеристики тоже на высоте.
Громкую известность лимузин из проекта «Кортеж» приобрел после того, как Владимир Путин прибыл на этом автомобиле в Большой Кремлевский дворец на церемонию инаугурации.
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