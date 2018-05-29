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В Сети появились фото обновленного универсала Lada Kalina
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В Сети появились фото обновленного универсала Lada Kalina 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: «Колеса»/Андрей Курпатов
Компания «АвтоВАЗ» вывела на тестовые испытания обновленную версию универсала Lada Kalina. Шпионские снимки новинки, облаченной в камуфляжную пленку, появились в Сети.
Напомним, что ранее сообщалось о планах отечественного автоконцерна ликвидировать бренд Kalina после рестайлинга Lada Granta, а «Калины» начать продавать под именем семейства «Гранта».
Как и предполагалось ранее, дизайн всех новый Granta подгонят под новый фирменный X-образный стиль Lada, но только спереди и сзади, поскольку, судя по снимкам, икс-образных выштамповок на дверях семейства «Гранта» не будет. Техническое оснащение в ходе рестайлинга новых Гранта/Калина останется без изменений.
Ожидается, что официальный дебют обновленных Lada Granta/Kalina состоится в конце лета 2018 года на автомобильной выставке в Москве (ММАС-2018). В продажу автомобили поступят осенью.
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