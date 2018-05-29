Готовится обновление седана и универсала Audi A4 

Компания Audi готовит первое обновление для седана и универсала A4 — проходящие испытания экземпляры, с минимальным камуфляжем, попали в объектив фотошпионов.
Судя по тому, где именно наклеена камуфляжная плёнка, изменится, в основном, передняя часть модели, а именно появятся новые бамперы. Сзади можно увидеть трапециевидные наконечники выхлопа и некую имитацию диффузора.
На снимках также можно различить экран информационно-развлекательной системы. В отличие от Audi A6 и A8, которые получили двухэкранную информационно-развлекательную систему, у обновлённого A4 останется дисплей над передней панелью. Возможно будет обновлено ПО, а также появятся новые системы помощи водителю.
В России в настоящее время Audi A4 можно приобрести с одним из трёх моторов: 1,4-литровым и 2,0-литровым бензиновыми агрегатами на 150, 190 и 249 сил, а также с 2,0-литровым дизелем на 150 и 190 «лошадей». Мнимальная стоимость — 2 080 000 рублей.