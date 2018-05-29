Ещё
Chevrolet отзывает 112 000 «свежих» Cruze: названа причина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Chevrolet отзывает 112 000 «свежих» Cruze: названа причина 

Карельские вести 14 минут назад
Фото: Карельские вести
Концерн General Motors намеревается в ближайшее время начать сервисную кампанию в отношении популярной модели Cruze. Как выяснилось, автомобиль может попросту сгореть из-за заводского дефекта.
Как сообщает Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA), под отзыв попадают 112 000 экземпляров Chevrolet Cruze, 2016-2018 модельных годов, у которых под капотом располагаются бензиновые двигатели.
У отзываемых автомобилей, как выяснилось, клапан системы вентиляции топливного бака может при ударе сзади удариться об пол багажника, что вызовет утечку топлива и пожар. Отзыв касается базовой модификации Cruze, оснащённой вместо традиционной «докатки» комплектом для быстрого ремонта и накачивания шин.
GM пока не знает, когда именно начнётся сервисная кампания, но дилеров марки уже проинструктировали на предмет установки фиксирующих колец, которые будут защищать клапан системы вентиляции бака от повреждений.
Поскольку Chevrolet Cruze построен на платформе D2XX, похожие проблемы могут вскоре обнаружиться и на соплатформенной «сестрице» — Opel Astra K, а также продаваемом в Китае хэтчбеке Buick Verano.
Кстати, в 2012 году GM отзывал аж 475 000 экземпляров Cruze предыдущего поколения. Тогда дилеры Chevrolet на фирменных станциях вносили изменения в моторный щит, который мог воспламеняться из-за утечки масла или гидравлики, а также меняли слабые ремни, которыми крепится бензобак.
Ранее портал Карельские Вести сообщал, что FCA отзывает миллионы автомобилей.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Меркель и Daimler не сумели спасти дизельные машины: более 80% — под запретом! Подвеска хардкорного Ford F-150 Raptor стала еще умнее Названы самые популярные модели с КВП в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России резко выросли цены на бензин145
Мантуров пересядет на автомобиль проекта «Кортеж»5
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра130
Для водителей без ОСАГО введут ежедневные штрафы6
Полиция голыми руками ловила автоледи5
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение