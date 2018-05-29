Chevrolet отзывает 112 000 «свежих» Cruze: названа причина

Концерн General Motors намеревается в ближайшее время начать сервисную кампанию в отношении популярной модели Cruze. Как выяснилось, автомобиль может попросту сгореть из-за заводского дефекта.

Как сообщает Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA), под отзыв попадают 112 000 экземпляров Chevrolet Cruze, 2016-2018 модельных годов, у которых под капотом располагаются бензиновые двигатели.

У отзываемых автомобилей, как выяснилось, клапан системы вентиляции топливного бака может при ударе сзади удариться об пол багажника, что вызовет утечку топлива и пожар. Отзыв касается базовой модификации Cruze, оснащённой вместо традиционной «докатки» комплектом для быстрого ремонта и накачивания шин.

GM пока не знает, когда именно начнётся сервисная кампания, но дилеров марки уже проинструктировали на предмет установки фиксирующих колец, которые будут защищать клапан системы вентиляции бака от повреждений.

Поскольку Chevrolet Cruze построен на платформе D2XX, похожие проблемы могут вскоре обнаружиться и на соплатформенной «сестрице» — Opel Astra K, а также продаваемом в Китае хэтчбеке Buick Verano.

Кстати, в 2012 году GM отзывал аж 475 000 экземпляров Cruze предыдущего поколения. Тогда дилеры Chevrolet на фирменных станциях вносили изменения в моторный щит, который мог воспламеняться из-за утечки масла или гидравлики, а также меняли слабые ремни, которыми крепится бензобак.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что FCA отзывает миллионы автомобилей.

По материалам: www.kolesa.ru