Honda намерена в 2020 году вернуть электрический Fit

Согласно обзору Nikki Asian Review, Honda объединится с производителем батарей Contemporary Amperex Technology для разработки новых аккумуляторов, которые будут использоваться на возрожденном электромобиле Fit. Как сообщается, модель будет запущена в Китае к первой половине 2020 года.

В публикации говориться, что это будет доступная машина с нулевым уровнем выбросов, которая будет стоить порядка 18 305 долларов США. Подобная цена достигается благодаря использованию небольшой батареи, обеспечивающей запас хода в 300 километров. Отмечается, модель будет предложена сразу на нескольких рынках, причем главной целью Honda станет достичь показателей продаж — более 100 000 единиц в год. Если отчет верный, автомобиль получит существенные улучшения по сравнению с предшественником, поскольку предыдущий Fit дебютировал в 2011 году с литиево-ионной батареей мощностью 20 кВтч и электродвигателем мощностью 123 лошадиные силы. Такое оснащение позволяло модели путешествовать до 132 километров без дополнительной подзарядки.