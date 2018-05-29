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Седан «Кортежа» был замечен на московских улицах
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Седан проекта «Кортеж» был замечен на московских улицах 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Напомним, в рамках проекта «Кортеж» созданы автомобили для российской политической элиты.
В Сети появились снимки седана Aurus Senat, который был разработан в рамках проекта «Кортеж». Фотографии машины, замеченной в московской пробке, были опубликованы на странице VINformer в соцсети Facebook.
Напомним, в рамках проекта «Кортеж» созданы автомобили для российской политической элиты. Первое авто было показана 7 мая на инаугурации российского президента. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимиру Путину лимузин понравился, и он будет продолжать его использовать в деловых поездках.
Ранее глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что цены на машины из проекта «Кортеж» будут начинаться от 6-7 млн рублей. Новые автомобили будут выпускать под названием Aurus.
Модели получат названия, которые образованы от имен кремлевских башен. Так, лимузин и седан носят имя «Сенат», минивэн получил название «Арсенал», а кроссовер будет именоваться «Комендантом». Также Мантуров отметил, что на базе кроссовера будет выпущен массовый продукт — «народный» внедорожник. Кроме того, в рамках проекта «Кортеж» идет разработка мотоцикла сопровождения.
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