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Новый серийный «бюджетник» Honda могут представить уже в августе
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Новый серийный «бюджетник» Honda могут представить уже в августе 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Японская марка анонсировала мировую премьеру новой модели. Ожидается, что Хонда представит компактный хэтчбек.
Компания Honda объявила о том, что примет участие в индонезийском мотор-шоу GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show), которое пройдет со 2 по 12 августа текущего года. На выставке марка покажет некую новую модель. Подробностями о будущей премьере производитель не поделился, однако профильные СМИ Индонезии полагают, что в конце лета дебютирует серийный хэтчбек Brio нового поколения.
На фото: Honda Small RS Concept
Предвестника Брио — Honda Small RS Concept — марка продемонстрировала в апреле 2018-го в рамках другого индонезийского автосалона, IIMS (Indonesia International Motor Show). Прототип построен на новой платформе, которая также лежит в основе компактного седана Amaze второй генерации (3 995/1 695/1 501 мм, колесная база — 2 470 мм). «Четырехдверка» дебютировала в Индии в начале этого года, там ее уже продают, а скоро седан доберется и до других азиатских стран, в том числе и до Индонезии. Кстати, нынешний Brio и прежний Amaze тоже построены на одной «тележке».
Данных о габаритах и моторе Honda Small RS Concept японцы не предоставили. Длина хэтчбека Brio актуального поколения равна 3 640 мм, ширина — 1 680 мм, высота — 1 485 мм, колесная база — 2 345 мм. Нынешняя «пятидверка» в Индонезии предлагается с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.2 i-VTEC мощностью 90 л.с. (110 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. У индийской версии Honda Brio этот мотор выдает 88 л.с. (109 Нм), а вместо CVT в Индии хэтчу положен пятиступенчатый «автомат».
Индийский седан Honda Amaze новой генерации также оснащается 90-сильным мотором 1.2 i-VTEC, так что, вероятно, этот двигатель достанется и следующему Brio. Для «четырехдверки» еще предусмотрен дизель 1.5 i-DTEC с отдачей в 100 л.с., мотор комплектуется КВП или CVT.
В Индонезии цена нынешнего Брио начинается с отметки в 132 500 000 местных рупий, что эквивалентно примерно 596 000 рублей по актуальному курсу.
Ожидается, что, новый хэтчбек, как и нынешний Brio, будут собирать в Индии (там же сегодня производят и седан Amaze), Индонезии и Таиланде. Актуальную «пятидверку» продают в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке, на других рынках хэтч новой генерации вряд ли появится.
По материалам: www.kolesa.ru
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