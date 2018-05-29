В августе представят бюджетник от Honda

Японская марка выпустила анонс для своего очередного автомобиля. Ходят слухи, что компания собирается выпустить новый компактный хэтчбек.

В начале августа текущего года будет проходить индонезийское мотор-шоу, в котором решила принять участие компания Honda . Представители бренда отметили, что именно тогда они представят свою новую модель. Больше никаких новостей производитель не рассказал, однако индонезийские издания уверены, что речь шла про Brio.

Напомним, что около месяца назад компания показала общественности прототип Brio. Технические характеристики автомобиля производитель не захотел разглашать. Актуальная же пятидверка доступна с мотором объёмом в 1.2 литра и отдачей в девяносто лошадиных сил, который сочетается с коробкой передач механического типа на пять ступеней или же вариаторной установкой. Ценник на Brio в Индонезии стартует от пятисот девяносто шести тысяч рублей. Ожидается, что хэтчбек в новой генерации также будет поставлен на конвейер в Индии и Индонезии. А вот на отечественном рынке новинка вряд ли появится.