«Лада Веста SW» и «SW Кросс» вышли на австрийский рынок

В Австрии стартовали продажи универсалов " Лада Веста SW" и «SW Кросс». Об этом директор венского автосалона сообщил агентству «ТАСС» . Автомобили поставляются из генерального дилерского центра в ФРГ.

Для австрийских покупателей предложены машины с мотором объемом 1,6 литра, работающим в паре с механической или автоматизированной коробками передач. Двигатель приведён в соответствие нормам «Евро-6». Доступные комплектации — Comfort и Luxe.

Цены на универсал «Лада Веста SW» в Австрии стартуют с отметки 12,8 тысяч евро, «Лада Веста SW Кросс» предлагается как минимум за 14,9 тысяч евро. Первым покупателем «Весты SW» стал сотрудник дилерского центра,