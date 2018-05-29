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«Лада Веста SW» и «SW Кросс» вышли на австрийский рынок
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«Лада Веста SW» и «SW Кросс» вышли на австрийский рынок 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
В Австрии стартовали продажи универсалов "Лада Веста SW" и «SW Кросс». Об этом директор венского автосалона сообщил агентству «ТАСС». Автомобили поставляются из генерального дилерского центра в ФРГ.
Для австрийских покупателей предложены машины с мотором объемом 1,6 литра, работающим в паре с механической или автоматизированной коробками передач. Двигатель приведён в соответствие нормам «Евро-6». Доступные комплектации — Comfort и Luxe.
Цены на универсал «Лада Веста SW» в Австрии стартуют с отметки 12,8 тысяч евро, «Лада Веста SW Кросс» предлагается как минимум за 14,9 тысяч евро. Первым покупателем «Весты SW» стал сотрудник дилерского центра,
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