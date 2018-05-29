В Австрии стартуют продажи LADA Vesta SW и SW Cross

Руководитель автодилерского центра KTZ в Вене Рихард Лахнит, сообщает, что был дан старт продаж набирающих популярности автомоделей LADA Vesta SW и SW Cross.

В венском автосалоне была проведена эффектная презентация автоновинок венского авторынка. Австрийским автолюбителям указанные автомодели предлагаются в модификациях Comfort и Luxe.

По силовой части машины оснащаются 1,6-литровым мотором в паре с механической коробкой, либо коробкой-автоматом.

Как сообщает Рихард Лахнит, в австрийские автосалоны российские машины прибыли в мае. Экологические нормы соответствуют «Евро-6».

По словам Лахнита, автомодели LADA у австрийских автолюбителей вызывали зачастую скептическое отношение. Интерес вызывали разве что LADA 4x4 Taiga, которые приобретали для регионов, где нужно преодолевать снежные заносы.

С появлением новой линейки автомоделей, австрийцы стали внимательнее присматриваться к автоновинкам.

На автсрийском авторынке стоимость LADA Vesta SW Cross стартует от 14900 евро.