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В Австрии стартуют продажи LADA Vesta SW и SW Cross
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В Австрии стартуют продажи LADA Vesta SW и SW Cross 

Car.ru 49 минут назад
Фото: Car.ru
Руководитель автодилерского центра KTZ в Вене Рихард Лахнит, сообщает, что был дан старт продаж набирающих популярности автомоделей LADA Vesta SW и SW Cross.
В венском автосалоне была проведена эффектная презентация автоновинок венского авторынка. Австрийским автолюбителям указанные автомодели предлагаются в модификациях Comfort и Luxe.
По силовой части машины оснащаются 1,6-литровым мотором в паре с механической коробкой, либо коробкой-автоматом.
Как сообщает Рихард Лахнит, в австрийские автосалоны российские машины прибыли в мае. Экологические нормы соответствуют «Евро-6».
По словам Лахнита, автомодели LADA у австрийских автолюбителей вызывали зачастую скептическое отношение. Интерес вызывали разве что LADA 4x4 Taiga, которые приобретали для регионов, где нужно преодолевать снежные заносы.
С появлением новой линейки автомоделей, австрийцы стали внимательнее присматриваться к автоновинкам.
На автсрийском авторынке стоимость LADA Vesta SW Cross стартует от 14900 евро.
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