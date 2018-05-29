Мощнейший BMW 6 Gran Turismo предстал на видео

Ролик демонстрирует скоростные возможности BMW 6 Gran Turismo.

Принято считать, что в Европе данный автомобиль с дизельным мотором поставляется в двух комплектациях. Однако помимо заднего привода доступна еще версия 640d AWD-only.

Мощный двигатель на дизельном топливе с объемом в 3.6 литра и мощностью 320 лошадиных сил позволяет разогнать машину до 100 километров всего за 5.3 секунды. Это отличный результат с поправкой на то, что масса BMW составляет практически две тонны.

На видеоролике заметно, как Gran Turismo постепенно берет разгон. За минуту автомобиль постепенно добрался до порога скорости в 260 километров, хотя спецификация ВМW говорит о 250.

Можно будет заказать и машину с тюнинговым вариантом двигателя, который будет способен выдавать 400 лошадиных сил. Стоимость такой версии стартует от 89 200 евро.

Если говорить о стандартном Gran Turismo, то его цена начинается от 73 500 евро. Дальше стоимость начнет возрастать в зависимости от комплектации.