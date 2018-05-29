Старая Octavia проехала на одном баке от Лондона до Нюрбургринга

Авторы YouTube-канала Car Throttle проехали на дизельной Skoda Octavia первого поколения от Лондона до поселка Нюрбург, где расположен знаменитый Нюрбургринг, без дозаправки. Общая протяженность маршрута составила 1287 километров. Перед возвращением обратно они даже проехали круг по гоночной трассе.

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После 24-часового пробега через Великобританию, Бельгию, Францию и Германию бортовой компьютер автомобиля показал расход 3,3 литра на 100 километров. При этом реальный расход (заправка до полного бака, сброс пробега, снова заправка до полного бака) составил чуть больше — 3,8 литра на 100 километров.

Ранее Car Throttle уже рассказывал об этой «Октавии». Дело в том, что пробег машины составляет более 695 тысяч километров. После осмотра в техническом центре, специализирующемся на Skoda, выяснилось, что в целом дизельный седан находится в отличном состоянии. У него сохранились оригинальные узлы, а на элементах подвески есть лишь незначительные следы коррозии.